Япония призвала Россию не проводить стрельбы в районе Курил

Токио заявит протест, если Россия решит провести учебные стрельбы в районе южных Курильских островов, сообщил генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

«Асахи» заявляла, что Москва предупредила Токио о планах провести стрельбы с 14 по 21 октября, передает ТАСС.

Как сообщил Суга, 11 октября японская сторона проинформировала Россию о том, что заявит протест, если «планы проведения стрельб соответствуют действительности». Япония отметила, что «укрепление оборонного потенциала» на южных Курильских островах «не соответствует позиции» Токио.

При этом Япония собирается продолжать вести упорные переговоры с Москвой для заключения мирного договора после решения территориального вопроса, сказал генсек японского кабмина.