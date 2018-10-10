МИД ответил на недовольство Японии из-за учений на Курилах

Россия решительно отвергает демарши Японии из-за действий российских войск на южных Курильских островах, заявили в российском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что России высказываются претензии на уровне младших дипломатов посольства Японии, в том числе по телефону, которые затем, однако, подаются как выражение официального протеста. «Решительно отвергаем такие демарши, поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство подчеркивает, что эти действиям никоим образом не направлены против соседних государств, это исключительно внутреннее дело России.

«К сожалению, подобные рецидивы «мегафонной» дипломатии Токио не только не способствуют формированию позитивной атмосферы в наших отношениях, но и наоборот наносят ей ущерб, препятствуя развитию всего комплекса российско-японских связей», – заявили в МИД.

Министерство отмечает, что подобные озабоченности нужно снимать не с помощью «ритуальных протестов», а с помощью существующих механизмов двустороннего диалога.

Ранее в среду Токио направил Москве протест в связи с учебными стрельбами в районе южных Курильских островов.

При этом российские военные уже сделали Японии уступку по использованию Курил, в частности, не использовав их территорию при проведении учений «Восток – 2018».