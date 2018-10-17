Китайский завод отказался ремонтировать российское судно из-за санкций

Судоремонтный завод в Шанхае отказался исполнять обязательства по контракту на ремонт российского судна «Нептун» компании «Гудзон»; китайская сторона объяснила отказ нахождением судна в санкционном списке минфина США по КНДР, сообщил директор российской организации Геннадий Кононенко.

Кононенко сообщил, судоремонтный завод в Шанхае «отказывается завершать ремонт и требует оплату по контракту, и все из-за санкций». Ремонт «Нептуна» «уже не ведется, завод хочет выставить судно в море», передает ТАСС.

Он добавил, что компания обратилась в российское посольство в Китае за помощью.

Ранее принадлежащее «Гудзону» судно «Севастополь» задержали в Южной Корее. Из-за этого инцидента депутаты Госдумы отказались посетить торжественный прием в корейском посольстве.

В начале октября корабль освободили.

Компания «Гудзон» входит в число российских организаций, внесенных в санкционный список США. Поводом стали подозрения в торговле нефтью с КНДР.