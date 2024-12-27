Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Си Цзиньпин выразил обеспокоенность волной убийств в Китае
Лидер Китая Си Цзиньпин велел усилить меры для предотвращения массовых убийств
Лидер Китая Си Цзиньпин выразил обеспокоенность волной массовых убийств и распорядился усилить меры по их недопущению, подчеркнув необходимость предотвращения будущих «экстремальных случаев», пишет Associated Press.
По данным издания, Си Цзиньпин выразил серьезную обеспокоенность в связи с волной массовых убийств, произошедших в стране, и поручил местным властям усилить меры безопасности, передает Ura.ru.
Он отметил необходимость предотвращения повторения подобных инцидентов и призвал приложить все усилия для борьбы с насилием.
В материале подчеркивается, что Си Цзиньпин потребовал от местных властей более внимательно следить за ситуацией. Усиление мер безопасности, по мнению Си, должно стать приоритетом для всех правительственных структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре по меньшей мере восемь человек стали жертвами нападения с ножом в китайском училище. Кроме того, в провинции Хунань мужчина, понеся финансовые потери, напал на начальную школу, где ранил 30 человек.