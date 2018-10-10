Украинскую Раду назвали «самым позорным парламентом»

Украина позорно выглядит перед всем миром, так как все еще не отменила депутатскую неприкосновенность, заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

Червоненко отметил, что в прошлом году президент Украины Петр Порошенко внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, но он все еще не принят, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Это очень позорно выглядит перед миром, потому что вас никто не тянул за язык кричать это перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», – сказал он.

Червоненко упрекнул и депутатов, которые заявляли о намерении отказаться от неприкосновенности, но «тушевались».

По его мнению, если на Украине на уровне национальной идеи не будет принято, что закон один для всех, то не будет Украины. «Потому что коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все, кто хотят работать, бороться, побеждать – уезжают. К сожалению, у нас сегодня самый, в моем понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», – сказал он.

В конституции Украины закреплена неприкосновенность депутатов и судей, которых можно привлечь к уголовной ответственности только после санкции Рады.

В июне украинский президент Петр Порошенко требовал уже в этом году принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Ранее Конституционный суд Украины разрешил Верховной раде отменить депутатскую неприкосновенность, признав законопроект соответствующим основному закону страны.