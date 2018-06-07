Раде разрешили отменить депутатскую неприкосновенность

Конституционный суд Украины разрешил Верховной раде отменить депутатскую неприкосновенность, признав конституционным соответствующий депутатский законопроект, говорится в сообщении на сайте суда.

«Шестого июня Конституционный суд Украины предоставил вывод по делу по конституционному обращению Рады Украины... признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте суда.

Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предлагает внести изменения в конституцию страны в части неприкосновенности депутатов, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

В сентябре 2017 года во время ежегодного послания к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны президент Украины Петр Порошенко призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года.