Лавров обвинил Bellingcat в связи со спецслужбами Запада

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Euronews заявил, что портал Bellingcat, занимающийся журналистскими расследованиями, связан с западными спецслужбами.

«Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение», – сказал Лавров, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская организация Bellingcat не проводила собственного расследования инцидента в Солсбери. По ее мнению, портал просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН.

СМИ сообщали, что портал Bellingcat, занимающийся «журналистскими расследованиями», финансировался британской разведкой MI-6.