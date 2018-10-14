Захарова объяснила, откуда Bellingcat взяла «расследование» по Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-1» заявила, что британская организация Bellingcat не проводила собственного расследования инцидента в Солсбери.

«Bellingcat не вел никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Ранее Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat о подозреваемых Лондоном в отравлении Скрипалей Александре Петрове и Руслане Боширове. В Кремле также заявляли, что не будут комментировать расследования СМИ по этой теме.