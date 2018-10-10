Захарова объяснила цель «расследований» Bellingcat о Петрове и Боширове

Расследования Bellingcat проводятся для продвижения «определенной информации» спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Нет никаких расследований ни Bellingcat, ни тем более аффилированных с ними структур. Есть использование технологических возможностей интернет-ресурса Bellingcat для продвижения соответствующими службами соответствующих стран определенной информации. Bellingcat не занимается расследованием «дела Скрипалей», – сказала Захарова в интервью «Коммерсант FM».

Она отметила, что по этой теме есть вопрос: за полгода, прошедшие с тех пор, как официальные лица Великобритании обвинили целую страну в совершении тяжелого преступления, могли бы появиться «какие-то фактически данные, которые могли бы быть приведены в качестве доказательств или свидетельств, говорящих в пользу их версии».

По ее словам, есть только виртуальные подозреваемые, так как нет никаких обвинений, основанных на доказательствах.

«При том, что есть подозреваемые, нет никакой информации о том, что конкретно произошло в Солсбери, и что конкретно происходит сейчас со Скрипалями. Где они сейчас?» – задалась вопросом Захарова.

В Кремле не раз заявляли, что не будут комментировать расследования СМИ по этой теме.

Напомним, в понедельник порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

Ранее британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.