Песков ответил на просьбу проверить информацию о Мишкине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не собирается проверять информацию о якобы присвоении подозреваемому журналистами в причастности к делу Скрипалей Александру Мишкину звания Героя России.

«Эту тему, если вы помните, мы не обсуждаем, мы прекратили ее обсуждение – дабы не втягиваться в дебаты с различными организациями и СМИ, которые всю эту информацию публикуют. И мы не намерены это делать. Нет, я не буду этого делать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, у Кремля «нет никаких официальных запросов от британской стороны на этот счет». Песков отметил, что Россия заняла определенную позицию и будет ее придерживаться.

Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, будто бы «причастного к отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.