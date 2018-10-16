В РПЦ разъяснили заявление Синода по паломничеству на Афон

Протоиерей Владимир (Вигилянский) прокомментировал призыв РПЦ к верующим не причащаться и не участвовать в богослужениях в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите.

«Теперь верные чада нашей церкви не могут причащаться, исповедоваться, крестить своих детей, венчаться в храмах (в том числе, в зарубежных русских храмах), принадлежащих Константинополю. Но исключает ли это поездки на Афон, паломничества к святыням – мощам и чудотворным иконам в некоторых «северных» греческих храмах и монастырях на греческих островах? Конечно, нет», – написал Вигилянский в своем Facebook.

Священник отметил, что прихожане РПЦ и раньше молились «перед святынями «неразделенной Церкви» в Италии, Испании, Германии, Португалии и других странах, хотя они находятся в ведении католиков, с которыми у православных нет евхаристического общения.

«Некоторые пишут, что виноваты теперь во всех этих неудобствах церковные чиновники Русской Церкви, что «Христос бы их не одобрил», и как последний и многими признанный аргумент – что на Небе нет «церковных перегородок». Но что тогда делать с историческими трагедиями, связанными с расколами, ересями и сектантством, которые в конечном счете приводили к войнам против единства церкви, против «Неба» и против самого Христа?» – задается вопросом протоиерей.

По его словам, если у верующих возникают претензии об «ущемлении прав», то они должны быть адресованы не к РПЦ, а к тем, «кто затеял эту бучу, нарушив десятки святых канонов Вселенских Соборов».

Ранее РПЦ призвала верующих не причащаться и не участвовать в богослужениях в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.