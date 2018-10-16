Глава производителя Redmond получила срок за неуплату налогов

Генерального директора компании «Технопоиск», владеющей брендом Redmond, Диану Желяскову приговорили к году колонии из-за неуплаты налогов.

С 2012 года Желяскова уклонялась от налогов и вносила ложные сведения в декларацию, для чего привлекала фирмы-однодневки и заключала с ними несуществующие сделки.

«В результате преступных действий «Технопоиск» уклонился от уплаты НДС на 928 млн рублей и налога на прибыль на 1 млрд», – сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вместе с суммой штрафов общий ущерб составил 3 млрд рублей, пишет «Фонтанка.ру».

Предпринимательница признала вину, выплатила 350 млн рублей и готова была покрыть весь причиненный государству ущерб, однако прокуратура потребовала реального срока для обвиняемой.

Суд приговорил Желяскову к одному году колонии общего режима. Проведенные под домашним арестом пять месяцев будут зачтены в общем сроке.