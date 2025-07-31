На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме
Работа аэропорта Волгограда вернулась к штатному режиму, ограничения сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в ночь на четверг аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов.