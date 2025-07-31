На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.27 комментариев
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов
Росавиация: Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Как писала 29 июля газета ВЗГЛЯД, пассажиры в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерова, Новосибирска, Омска и Томска столкнулись с задержками рейсов из-за опоздания самолетов.
Также сообщалось, что более 1 тыс. пассажиров застряли в аэропортах Сибири из-за задержек в расписании.