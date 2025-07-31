На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Захарова призвала журналистов противостоять фейкам одержимого диктатом Запада
Журналисты всех стран мира должны объединиться и бороться против засилья фейков, произведенных одержимым диктатом Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видеообращении к гостям саммита «Голоса нового мира» – альянс журналистов за коммуникацию с глобальным Югом в Каракасе.
В своей речи российский дипломат напомнила, что мы живем в эпоху великих перемен, когда на смену западной гегемонии приходит многополярный миропорядок, а значит, у каждой страны и каждого народа есть право на собственный путь, голос и достойное место на международной арене.
«Мы видим, как элиты и политический истеблишмент стран коллективного Запада этому сопротивляются, используя все доступные инструменты: незаконные санкции, протекционизм, отказ от презумпции невиновности, жесткую цензуру, в том числе цифровую, фейки, а также милитаризацию новых технологий, прежде всего – искусственного интеллекта», – цитирует Захарову ТАСС.
При этом дипломат уверена, что объективный ход истории восторжествует, а граждане обязаны оказывать этому процессу всяческое содействие.
«Сегодня, в условиях масштабной кампании по распространению фейков и манипуляций, особенно велика роль гражданского общества и экспертного сообщества, занимающегося проверкой информации», – отметила она.
Захарова напомнила, что в ноябре 2024 года в Москве была создана Международная ассоциация по фактчекингу, которая способствует выработке независимых стандартов проверки информации и созданию инструментов для выявления и наглядного отображения фейков.
Дипломат указала и на то, что в 2025 году отмечается 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, странами, которые вместе отстаивают правду, в том числе в сфере коммуникации.
«Россия всегда была и остается надежным партнером. В отличие от Запада, мы никому ничего не навязываем и предлагаем равный, честный диалог. <...> Миру нужны справедливые, транспарентные и равные для всех участников правила. Мы выступаем за формирование нового международного медиасообщества на этих принципах», – резюмировала она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС.