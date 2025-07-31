Захарова призвала журналистов противостоять фейкам одержимого диктатом Запада

Tекст: Ирма Каплан

В своей речи российский дипломат напомнила, что мы живем в эпоху великих перемен, когда на смену западной гегемонии приходит многополярный миропорядок, а значит, у каждой страны и каждого народа есть право на собственный путь, голос и достойное место на международной арене.

«Мы видим, как элиты и политический истеблишмент стран коллективного Запада этому сопротивляются, используя все доступные инструменты: незаконные санкции, протекционизм, отказ от презумпции невиновности, жесткую цензуру, в том числе цифровую, фейки, а также милитаризацию новых технологий, прежде всего – искусственного интеллекта», – цитирует Захарову ТАСС.

При этом дипломат уверена, что объективный ход истории восторжествует, а граждане обязаны оказывать этому процессу всяческое содействие.

«Сегодня, в условиях масштабной кампании по распространению фейков и манипуляций, особенно велика роль гражданского общества и экспертного сообщества, занимающегося проверкой информации», – отметила она.

Захарова напомнила, что в ноябре 2024 года в Москве была создана Международная ассоциация по фактчекингу, которая способствует выработке независимых стандартов проверки информации и созданию инструментов для выявления и наглядного отображения фейков.

Дипломат указала и на то, что в 2025 году отмечается 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, странами, которые вместе отстаивают правду, в том числе в сфере коммуникации.

«Россия всегда была и остается надежным партнером. В отличие от Запада, мы никому ничего не навязываем и предлагаем равный, честный диалог. <...> Миру нужны справедливые, транспарентные и равные для всех участников правила. Мы выступаем за формирование нового международного медиасообщества на этих принципах», – резюмировала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС.