Климкин назвал РПЦ «раскольником в мировом православии»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) является «раскольником в мировом православии» из-за принятого Священным синодом решения вынужденно прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Климкин написал в Twitter, что «РПЦ решила разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина – его каноническая территория».

«У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», – задался он вопросом.

Ранее Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Из-за Константинополя православие утратило единый координирующий центр.

Во вторник американский митрополит заявил о поддержке РПЦ большинством православных церквей. Кроме того, православная партия Ливана отказалась признавать Константинопольский патриархат, а патриарх Сербский Ириней заявил, что Константинополь не имеет права давать автокефалию Украине.

Тем временем РПЦ назначила новых епископов для управления приходами Московского патриархата на территории Италии и США.