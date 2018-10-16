РПЦ назначила новых епископов для управления приходами в Европе и США

Священный синод Русской православной церкви назначил новых епископов для управления приходами Московского патриархата на территории Италии и США.

Епископ Наро-Фоминский Иоанн назначен управляющим приходами в Италии, он освобождается от управления приходами в США. Епископу Иоанну также выражена благодарность «за понесенные труды».

При этом архиепископ Венский и Будапештский Антоний освобожден от временного управления приходами в Италии, передает ТАСС.

Приходами в США временно будет управлять епископ Сурожский Матфей.