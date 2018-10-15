«РоссТур» объявил о временном прекращении туроператорской деятельности

На своем сайте компания «РоссТур» объявила о том, что с 15 октября 2018 года временно прекращает туроператорскую деятельность.

На сайте отмечается, что более подробная информация доступна в личных кабинетах.

Напомним, генеральный директор «РоссТур» Александр Недополз заявил 5 октября, что слухи о закрытии компании не соответствуют действительности.

Ранее крупнейшие операторы «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист» и «Санмар» оповестили турагентов о том, что приостанавливают сотрудничество с «РоссТуром».