Гендиректор «РоссТур» прокомментировал слухи о закрытии компании

Информация о закрытии «РоссТура» не соответствует действительности, сообщил гендиректор компании Александр Недополз.

Недополз заявил, что информация о закрытии «РоссТур» – «неправда», «не соответствует действительности», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на своем сайте «РоссТур» позиционирует себя как одну «из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России», которая включает больше 700 офисов продаж в 220 городах.

Ранее четыре крупных туроператора – «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист» и «Санмар» – уведомили турагентов о приостановке сотрудничества с «РоссТуром».

В свою очередь Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Недополза сообщила, что он якобы намерен прекратить туроператорскую деятельность компании. Объявить об этом якобы планировалось 5 или 8 октября.

Ранее компания «Натали Турс» прекратила работу как туроператор. Против руководства организации завели дело о мошенничестве.