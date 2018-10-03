Против руководства «Натали Турс» завели дело о мошенничестве

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении туроператора «Натали Турс» после прокурорской проверки, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной сообщил, что «по материалам прокурорской проверки» в МВД «возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), передает ТАСС со ссылкой на «Говорит Москва».

Потерпевшими по делу признаны 5 тыс. 293 человека. Установлено, «что деньги были выведены на счета третьих лиц», часть средств выводилась за рубеж.

Теперь «есть хорошие шансы у людей, во-первых, получить свои деньги, во-вторых, на то, чтобы справедливость восторжествовала».

В свою очередь в «Ингосстрахе» сообщили, что определили коэффициент пропорции при выплатах пострадавшим клиентам «Натали Турс».

Всего страховщику поступило 8 тыс. 152 документально подтвержденных требования на выплату в отношении 19 тыс. 666 туристов «Натали Турс» на общую сумму 1,035 млрд рублей.

Туристы лишь одного юрлица «Натали Турс» – ООО «Агентство путешействий «Натали» – получат компенсацию стоимости страховки в полном объеме, так как сумма заявленных требований не превысила лимит ответственности страховой компании в 50 млн рублей.

Клиенты ООО «Панорама Тур» получат только около 4,9% стоимости тура. Так, было подано требований на 1,018 млрд рублей, при страховой сумме 50 млн рублей коэффициент составит 0,04910179341.

В свою очередь клиенты «Туроператор «Натали Турс» получат 9,6% стоимости – от них получено требований на 5,2 млн рублей при лимите ответственности 500 тыс. рублей, коэффициент составит 0,09596046735.

Отмечается, что реестр требований формировался с 4 сентября, в нем были учтены заявления, поданные до 15:00 2 октября.

Уже с 3 октября «страховая компания начинает производить перечисления страховых возмещений, рассчитанных с применением указанных коэффициентов».

Напомним, в сентябре компания «Натали Турс» прекратила работу как туроператор.