Компания «Натали Турс» прекратила работу как туроператор

Работавшие под брендом «Натали Турс» туроператоры с 4 сентября прекратили свою деятельность в связи с исключением из реестра.

«В связи с исключением юридических лиц ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство «Путешествий Натали», ООО «Туроператор Натали Турс», работающих под брендом Натали Турс, из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем, что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность, начиная с 04.09.2018», – говорится на сайте «Натали Турс».

Там же говорится, что компания после приостановки продаж 4 июля оказала клиентам услуги по оформлению виз и авиаперевозке на сумму свыше 700 млн рублей, однако это не покрыло полученные «Натали Турс» авансы. Компания принесла туристам извинения и сообщила, что в дальнейшем за компенсациями необходимо будет обращаться в «Ингосстрах».

«К сожалению, в текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России», – подводят итоги туроператоры.

С 30 июня компания «Панорама тур» из структуры оператора «Натали Турс» прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Позже она аннулировала все подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

В начале августа компания перестала реагировать на обращения туристов о возврате средств, несмотря на то, что прошли все сроки по компенсациям. А 9 августа поступило сообщение о том, что клиенты смогут получить за несостоявшиеся поездки лишь по 4,5 тыс. рублей.

В середине августа на сайте компании появилось объявление о приостановке деятельности, однако глава «Натали Турс» это сообщение опровергала. В Российском союзе туриндустрии пояснили такие «метания».