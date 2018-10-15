В Саратове довольны посещаемостью исторического парка «Россия – Моя история»

Музейный комплекс, открывшийся месяц назад в Саратове, ежедневно посещает несколько сотен человек, рассказал газете ВЗГЛЯД директор исторического парка «Россия – Моя история» Дмитрий Кубанкин.

Парк открылся ровно месяц назад. «В первые полтора дня 15-16 сентября, когда посещения были бесплатными, у нас побывали десять тысяч человек, - сказал Кубанкин. - А сейчас, когда посещения стали платными, нас посещают в среднем около трехсот человек в день. Это очень приличная посещаемость для музея. Посмотрим, насколько нам удастся сохранить эту цифру».

Как рассказал директор, саратовский парк «Россия – Моя история» расположен в центре города и имеет очень большую для такого рода сооружений площадь: 9,4 тыс. квадратных метров. Он открыт в рамках федерального проекта по созданию самого масштабного музейного комплекса в России, который должен включать в себя 25 исторических парков. За 5 лет они открылись в 16 регионах – от Сахалина до Петербурга. Саратовский - самый большой, он посвящен истории страны и области от глубокой древности до 2016 года.

Помимо общего федерального, включающего в себя уникальные оцифрованные материалы, там есть и богатый региональный контент. Он подразумевает знакомство с уникальными вещами и фотографиями таких известных деятелей, родившихся или связанных с Саратовской областью, как глава Временного правительства Александр Керенский, красный командир Василий Чапаев, актер Олег Табаков, первый космонавт Юрий Гагарин.

В парке представлена техника времен Великой Отечественной войны, которую могут своими руками потрогать посетители. Здесь регулярно выступают исторические реконструкторы.

Сама идея такого рода парков заключается в том, чтобы «оживить» историю, сделать знание о прошлом привлекательным для знакомства.

«Наша задача не делать так, чтобы посетитель просто пришел, посмотрел, ушел и больше к нам не вернулся. Наша задача сделать его нашим постоянным посетителем, - говорит Кубанкин. - Мы хотим создать диалоговую площадку, на которой было бы интересно всем». Поэтому в рамках парка реализуются подчас весьма необычные начинания.

Последнее новшество парка - это совместный проект с Саратовским уголовным розыском. В его рамках сотрудники правоохранительных органов будут рассказывать посетителям о раскрытии реальных уголовных дел советского времени. Например, о знаменитом деле с ограблением Патриаршей ризницы в 1918 году. Как известно, именно в Саратове легендарным сыщиком Иваном Свитневым был арестован не менее легенадрный исполнитель этого преступления вор-рецедивист Константин Полежаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД 15 сентября, на Ильинской площади в Саратове состоялась торжественная церемония открытия исторического парка «Россия – моя история»; на театральном представлении саратовцы встретились с великими правителями, героями, учеными и деятелями искусств, которые внесли вклад в становлении страны и региона. В парке открыты четыре экспозиции, посвященные правлению Рюриковичей, эпохе Романовых, новейшей истории, а также мого материалов о Саратовской области.