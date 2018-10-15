В Саратове довольны посещаемостью исторического парка «Россия – Моя история»

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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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В мире корпоративного фашизма только одна правда

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...

Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

Сергей Худиев, публицист, богослов
Действия патриарха Варфоломея напоминают государственный переворот. Но реальная ситуация еще хуже – притязания Константинополя невыносимо оскорбительны и кощунственны. Подробности...
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Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...
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          В Саратове довольны посещаемостью исторического парка «Россия – Моя история»

          15 октября 2018, 21:24

          Текст: Олег Москвин

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          Музейный комплекс, открывшийся месяц назад в Саратове, ежедневно посещает несколько сотен человек, рассказал газете ВЗГЛЯД директор исторического парка «Россия – Моя история» Дмитрий Кубанкин.

          Парк открылся ровно месяц назад. «В первые полтора дня 15-16 сентября, когда посещения были бесплатными, у нас побывали десять тысяч человек, - сказал Кубанкин. - А сейчас, когда посещения стали платными, нас посещают в среднем около трехсот человек в день. Это очень приличная посещаемость для музея. Посмотрим, насколько нам удастся сохранить эту цифру».

          Как рассказал директор, саратовский парк «Россия – Моя история» расположен в центре города и имеет очень большую для такого рода сооружений площадь: 9,4 тыс. квадратных метров. Он открыт в рамках федерального проекта по созданию самого масштабного музейного комплекса в России, который должен включать в себя 25 исторических парков. За 5 лет они открылись в 16 регионах – от Сахалина до Петербурга. Саратовский - самый большой, он посвящен истории страны и области от глубокой древности до 2016 года.

          Помимо общего федерального, включающего в себя уникальные оцифрованные материалы, там есть и богатый региональный контент. Он подразумевает знакомство с уникальными вещами и фотографиями таких известных деятелей, родившихся или связанных с Саратовской областью, как глава Временного правительства Александр Керенский, красный командир Василий Чапаев, актер Олег Табаков, первый космонавт Юрий Гагарин.

          В парке представлена техника времен Великой Отечественной войны, которую могут своими руками потрогать посетители. Здесь регулярно выступают исторические реконструкторы.

          Сама идея такого рода парков заключается в том, чтобы «оживить» историю, сделать знание о прошлом привлекательным для знакомства.

          «Наша задача не делать так, чтобы посетитель просто пришел, посмотрел, ушел и больше к нам не вернулся. Наша задача сделать его нашим постоянным посетителем, - говорит Кубанкин. - Мы хотим создать диалоговую площадку, на которой было бы интересно всем». Поэтому в рамках парка реализуются подчас весьма необычные начинания.

          Последнее новшество парка - это совместный проект с Саратовским уголовным розыском. В его рамках сотрудники правоохранительных органов будут рассказывать посетителям о раскрытии реальных уголовных дел советского времени. Например, о знаменитом деле с ограблением Патриаршей ризницы в 1918 году. Как известно, именно в Саратове легендарным сыщиком Иваном Свитневым был арестован не менее легенадрный исполнитель этого преступления вор-рецедивист Константин Полежаев. 

          Как писала газета ВЗГЛЯД 15 сентября, на Ильинской площади в Саратове  состоялась торжественная церемония открытия исторического парка «Россия – моя история»; на театральном представлении саратовцы встретились с великими правителями, героями, учеными и деятелями искусств, которые внесли вклад в становлении страны и региона. В парке открыты четыре экспозиции, посвященные правлению Рюриковичей, эпохе Романовых, новейшей истории, а также мого материалов о Саратовской области.


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