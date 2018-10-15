Путин попросил проверить обоснованность увеличения стоимости ЦКАД

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить контракты на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

«Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате РФ провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД», – сказал российский президент.

Проверка должны быть выполнена к 15 января 2019 года. Ответственными за нее поставили генерального прокурора Юрия Чайку, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главу Счетной палаты Алексея Кудрина, пишет РИА «Новости».

ЦКАД начали строить в 2014 году. Трасса длиной в 530 километров должна расположиться на территории новой Москвы и Подмосковья примерно в 50 километрах от МКАД, параллельно Малому и Большому кольцам.

Ранее сообщалось, что в строительстве четвертого участка ЦКАД примут участие иностранные инвесторы.