Промышленное производство в России выросло

За январь – сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в России на 3% выросло промышленное производство.

Согласно данным Росстата, рост промышленного производства по итогам девяти месяцев составил 3%. В годовом выражении промпроизводство замедлило рост до 2,1% с 2,7% в августе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по сравнению с августом 2018 года рост промпроизводства составил 2,5% после августовского роста на 2,7%.

При этом по итогам 2017 года российское промышленное производство выросло на 2,1%.