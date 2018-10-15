Мать Кокориных назвала судьбу сыновей катастрофой всей своей жизни

Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала скандал вокруг сыновей.

Она сказала, что для нее случившееся стало «катастрофой всей ее жизни», передает Первый канал.

«Для вас это шоу. Для вас это шоу, вы реально не понимаете», – заявила она.