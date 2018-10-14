Папа Римский Павел VI канонизирован

Ватикан канонизировал папу Римского Павла VI (Джованни Баттиста Монтини), который занимал свой пост с 1963 по 1978 годы, и архиепископа Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, которого боевики убили во время богослужения в 1980 году.

Латинскую формулу о новых святых папа Римский Франциск произнес в 10.35 (11.35 мск) перед началом воскресной торжественной мессы на площади святого Петра в Ватикане под громкие аплодисменты тысяч верующих, передает РИА «Новости».

Одновременно канонизированы еще пятеро блаженных: священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкая монахиня Мария Катарина Каспер, испанская сестра Назария Игнасия Святой Терезы Иисуса, набожный мирянин Нунцио Сулприцио, который в возрасте 19 лет скончался от неизлечимой болезни.

Также папа Римский приветствовал прибывших по случаю канонизации в Ватикан политиков, в том числе президентов Италии, Сальвадора, Панамы и Чили.

Перед Собором святого Петра, который украсили портретами семи новых католических святых, выставили реликвии, связанные с ними. В том числе показана окровавленная майка папы Монтини, которая была на нем в ноябре 1970 года во время покушения в аэропорту Манилы.

Также папа Франциск на богослужении пользовался предметами литургического облачения, которые принадлежали Павлу VI и архиепископу Ромеро.

Кардинал Монтини был избран на Апостольский престол 21 июня 1963 года. Он был последним понтификом, коронованным тиарой, и стал реформатором, который провел реорганизацию Римской курии. В 1964 году на встрече с патриархом Константинопольским Афинагором отменил взаимные анафемы, существовавшие с 1054 года.

Понтифик умер 6 августа 1978 года. Иоанн Павел II в 1993 году начал процесс по подготовке его беатификации, а в октябре 2014 года был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.

Архиепископ Ромеро широко известен в Латинской Америке, выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток своих соотечественников. Также он осуждал США за военную помощь хунте, пришедшей к власти в Сальвадоре в 1979 году.

Его убили выстрелом в голову во время мессы в Сан-Сальвадоре 24 марта 1980 года через день после проповеди, в которой архиепископ призвал сальвадорских солдат прекратить насилие и нарушение прав человека.