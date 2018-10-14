На Западе рассказали о схеме помощи Ирана террористам из Сомали

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» ежегодно получает как минимум 7,5 млн долларов благодаря содействию со стороны Ирана в экспорте древесного угля из Сомали, сообщает Associated Press со ссылкой на неопубликованный доклад специалистов ООН.

Агентство утверждает, что из Сомали ежегодно вывозят по 3 млн мешков с углем, который затем в основном поставляется в Иран. Мешки маркируются как товар с Коморских островов, из Ганы или Кот-д'Ивуара, а в Иране его якобы перекладывают в упаковки с надписью «произведено в Иране», передает «Коммерсант» со ссылкой на Associated Press.

Конечным потребителем этого угля, считают эксперты, являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Специалисты ООН называют Иран «слабым звеном» в деле запрета на поставки угля из Сомали. В постпредстве Ирана заявили, что страна целиком реализует санкции СБ ООН в отношении Сомали.

Запрет на экспорт древесного угля из Сомали был введен ООН в 2012 году.