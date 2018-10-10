Порошенко рассказал, какую шутку сыграла с ним судьба

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что стал бы моряком, если бы не поступил в институт международных отношений.

«Мало кто знает, что после окончания школы я поступил в высшую мореходку. Даже успел стать старшиной кубрика», – цитирует телеканал «112 Украина» выступление Порошенко во время посещения Херсонской государственной морской академии.

Однако, по его словам, в это время пришли документы о его поступлении в институт Международных отношений.

Порошенко пошутил, что «эта судьба лишила его морской стези».