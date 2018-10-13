Омеляну ответили на слова о «возвращении Кубани и Москвы»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «возвратить Кубань и Москву», заявил, что такие ситуации показывают «уровень политической культуры» в стране.

Цеков подчеркнул, что Омелян фактически «открыто призывает к военным действиям», передает RT.

Он добавил, то «такие руководители, как Омелян, которых (...) подавляющее большинство в украинском правительстве, – это люди, являющиеся разрушителями». Они занимаются разрушением политики, экономики, соцсферы, межнациональных и межрелигиозных отношений.

Парламентарий высказал мнение, что, вероятно, граждане Украины вынуждены покидать собственное государство из-за таких «ненормальных руководителей», однако «все это им аукнется через некоторое время», причем со стороны самих же украинцев.

Цеков подчеркнул, что Киев «вместо того чтобы обеспечивать их (граждан) работой в стране, они создали такую нетерпимую атмосферу, что люди вынуждены ехать за пределы Украины, в том числе и в Россию».

Ранее Омелян, отвечая на вопрос, что нужно делать украинцам, желающим попасть в Россию на поезде, заявил: «Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом – после возвращения Кубани и Москвы – можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать».