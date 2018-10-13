Альпинисты погибли при восхождении на гору в Непале

По меньшей мере восемь альпинистов, включая граждан Южной Кореи, погибли в ходе восхождения на пик Гурджа Химал на западе Непала.

В полиции сообщили, что «восемь человек, включая членов экспедиции из Южной Кореи, погибли на западе Непала в связи с сильным бураном», передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Информации о том, были ли среди погибших граждане России, пока не поступало.

Ранее в субботу сообщалось о пропаже пяти альпинистов и четырех непальских проводников из-за сильного шторма, обрушившегося на их лагерь в пятницу, 12 октября.

Напомним, в 2016 году россиянин пропал во время спуска с вершины Писанг в центральной части Непала.