Пхеньян объявил о намерении развивать контакты с Москвой

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо на торжественном приеме по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений с СССР заявил о нацеленности Пхеньяна на расширение двусторонних связей с Москвой в 2019 году.

Глава МИД КНДР подчеркнул, что в Пхеньяне высоко ценят поддержку со стороны России искренних намерений КНДР добиться обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, передает ТАСС.

По его словам, Пхеньян настроен на расширение двусторонних связей с Москвой, «чтобы традиции дружбы и добрососедства передавались из поколения в поколение».

«Усилия правительства КНДР направлены на то, чтобы сделать Корейский полуостров свободным от ядерного оружия и ядерного шантажа», – заявил Ли Ен Хо.

Вместе с тем, по словам министра, корейская сторона ожидает, что международное сообщество предпримет «одновременные встречные действия доверия» в ответ на практические шаги руководства страны.

Ранее на этой неделе Россия, Китай и КНДР призвали СБ ООН пересмотреть санкции против Пхеньяна.