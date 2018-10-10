Бросившему банку в пассажира жителю Чечни предоставили работу в Грозном

Молодого человека, бросившего банку из-под энергетика в пассажира автобуса в Москве устроили дворником в Грозном.

«Сегодня, в девять часов утра, молодой человек приступил к своим обязанностям, мы определили его в бригаду, выдали униформу, он будет заниматься физическим трудом, работать лопатой, грузить», – сказал директор предприятия «СУРСАД», занимающегося уборкой территории Грозного Хасан Асаков, передает РИА «Новости».

Новый сотрудник устроился на предприятие после официального заявления о приеме на работу.

«Было довольно сложно найти свободную вакансию, поскольку желающих идти работать к нам много», – добавил Асаков.

Молодой человек прославился в Сети роликом, на котором зафиксировано, как тот бросает банку из-под энергетика в сидящего напротив пассажира. После этого его раскритиковал глава Республики Чечня Рамзан Кадыров.