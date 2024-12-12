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ЦБ сообщил о готовности 90% банкоматов принимать новые 100-рублевые банкноты
ЦБ сообщил о готовности 90% банкоматов принимать новые сторублевые купюры в России
Центральный банк России сообщил, что около 90% банкоматов в стране уже готовы принимать обновленные сторублевые купюры, а новые пятитысячные банкноты могут принимать около 70% устройств.
Эти данные предоставлены пресс-службой Центрального банка России, подчеркивающей, что обмен и выдача обновленных банкнот происходят без ограничений, передает ТАСС.
Обновленная банкнота номиналом 100 рублей была представлена Банком России в июне 2022 года. В октябре 2023 года была введена новая банкнота номиналом 5000 рублей. Оба номинала были адаптированы для использования в банкоматах с целью облегчения их обращения и повышения уровня безопасности расчетов.
Центральный банк России продолжает работать над интеграцией новых банкнот в банковскую систему страны. Этот процесс включает в себя обновление программного обеспечения и оборудования, что позволяет обеспечить бесперебойное функционирование банкоматов и удобство для пользователей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование за символы для новой 1000-рублевой банкноты завершилось, участники могли выбирать между 25 объектами Приволжского округа, включая теплоход «Метеор» и Казанский университет. Обновленную 1000-рублевую купюру планируют презентовать в конце следующего года, при этом лицевая сторона банкноты останется с видами Нижнего Новгорода. В обращение уже выпустили обновленные 100 и 5000 рублей, а в планах модернизировать купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей.