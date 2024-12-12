Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.