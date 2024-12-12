Более 2 млн россиян перенесли почту на xmail из зарубежных сервисов

Свыше 2 млн россиян перенесли свои почтовые ящики на домен xmail.ru, принадлежащий Mail, сообщили в компании, передает ТАСС.

В последние три месяца число созданных ящиков на российском домене выросло на 30%. В VK отметили, что спрос на службу увеличивается, особенно среди тех, кто ранее пользовался зарубежными почтовыми сервисами.

Домен xmail.ru был запущен в середине 2023 года и позволил пользователям переносить почту из иностранных аккаунтов с сохранением старого логина. На октябрь 2024 года свыше 200 тыс. россиян перевели свою почту из сервиса Gmail на xmail.ru.

Член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных отметил, что почтовый сервис Mail предлагает максимально удобный процесс переноса почты с иностранных электронных ящиков. При этом он позволяет сохранить привычный логин и весь архив писем. Это снижает стресс при смене почты и делает переход безболезненным, подчеркнул специалист.

«Переход на отечественные платформы особенно важен, когда зарубежные почтовые сервисы, в особенности Gmail, демонстрируют низкий уровень защищенности, что негативно сказывается на безопасности персональных и пользовательских данных», – заключил Ярных.

В октябре портал «Госуслуги» начал уведомлять пользователей о необходимости заменить почту gmail из-за ограничений Google на смс-подтверждения, и в качестве альтернативы предлагал почтовый сервис xmail.ru от VK.