Президент Грузии удивилась появлению поезда у дворца

Стало известно о появлении поезда-декорации у дворца президента Грузии перед выборами

Tекст: Елизавета Шишкова

Она заявила, что перед ее резиденцией во дворце Орбелиани появился поезд, сообщает РИА «Новости». Зурабишвили опубликовала фотографию поезда в социальных сетях и выразила любопытство, кто составит ей компанию в поездке. «Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», – написала она.

По имеющейся информации, поезд является частью новогоднего оформления, установленного городскими властями Тбилиси.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

Сама Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным». Кроме того, Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.