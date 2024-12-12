Tекст: Денис Тельманов

При этом суд указал, что решение об ограничении демонстрации георгиевской ленты находится в пределах усмотрения государства. Данное решение было принято по иску украинца Юрия Борзых, который обратился в суд в 2017 году, сообщает РИА «Новости».



Борзых указал на нарушение его прав, закрепленных в статьях 8, 10 и 14 европейской Конвенции о правах человека, включая право на свободу выражения и запрет дискриминации. Суд отметил изменившееся значение георгиевской ленты в контексте вооруженного конфликта с Россией и не стал рассматривать жалобу по существу.

С 2017 года на Украине запрещено использование георгиевской ленты в общественных местах. За демонстрацию символа на одежде, автомобилях или плакатах предусмотрены штрафы, а ранее киевские власти запретили использование Знамени Победы. Георгиевская лента, состоящая из черных и оранжевых полос, известна как символ Победы и использовалась в наградах Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина запретила использование российских флагов, знамен, георгиевских лент, символов «V», «Z», военных маршей и песен на празднованиях Дня Победы в стране.

