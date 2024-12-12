Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.5 комментариев
ЕСПЧ счел запрет георгиевской ленты на Украине нарушением свободы выражения
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу гражданина Украины, указав, что запрет на ношение георгиевской ленты нарушает свободу выражения, но при этом не вынес никаких решений в адрес Киева.
При этом суд указал, что решение об ограничении демонстрации георгиевской ленты находится в пределах усмотрения государства. Данное решение было принято по иску украинца Юрия Борзых, который обратился в суд в 2017 году, сообщает РИА «Новости».
Борзых указал на нарушение его прав, закрепленных в статьях 8, 10 и 14 европейской Конвенции о правах человека, включая право на свободу выражения и запрет дискриминации. Суд отметил изменившееся значение георгиевской ленты в контексте вооруженного конфликта с Россией и не стал рассматривать жалобу по существу.
С 2017 года на Украине запрещено использование георгиевской ленты в общественных местах. За демонстрацию символа на одежде, автомобилях или плакатах предусмотрены штрафы, а ранее киевские власти запретили использование Знамени Победы. Георгиевская лента, состоящая из черных и оранжевых полос, известна как символ Победы и использовалась в наградах Российской империи, СССР и Российской Федерации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Берлина запретила использование российских флагов, знамен, георгиевских лент, символов «V», «Z», военных маршей и песен на празднованиях Дня Победы в стране.