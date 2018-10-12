Назван лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе

Французская писательница Мариз Конде стала обладателем премии по литературе за 2018 год от Новой академии, созданной после секс-скандала вокруг Нобелевской премии по литературе.

Награду присудили за глубокое исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Новую академию. Церемония награждения пройдет 9 декабря, после чего академия будет распущена.

В число номинантов включили четырех писателей. Среди претендентов на награду, кроме Конде, были родившаяся во Вьетнаме канадская писательница Ким Туи и английский писатель-фантаст Нил Гейман. Японец Харуки Мураками отклонил свою кандидатуру, объяснив решение своей занятостью.

В мае Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств сообщила, что переносит присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на следующий, и намерена вручить награду параллельно с награждением лауреатов за 2019 год.

Новая академия появилась в разгар кризиса Шведской академии. Ее основатели заявили, что перенос Нобелевской премии по литературе на 2019 год образовал «пустоту» в традиции, которую они хотели бы каким-либо образом заполнить, присудив литературную премию и сложив затем с себя все полномочия.

В начале октября виновнику секс-скандала вокруг Нобелевской премии по литературе вынесли приговор.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о секс-скандале вокруг Нобелевской премии по литературе.