Виновнику секс-скандала вокруг Нобелевской премии вынесли приговор

Суд в Швеции в понедельник приговорил главного фигуранта секс-скандала вокруг Нобелевской премии Жан-Клода Арно к двум годам тюрьмы за изнасилование.

«Обвиняемый признан виновным в изнасиловании, совершенном в ночь с 5 на 6 октября 2011 года, и был приговорен к тюремному заключению на два года. Потерпевшая получила компенсацию за ущерб», – говорится в решении суда в Стокгольме, передает NDTV.

Секс-скандал в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили Арно в многолетних домогательствах. Проведенное внутреннее расследование вызвало раскол среди академиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о секс-скандале вокруг Нобелевской премии по литературе.