Серийного маньяка-насильника осудили в Екатеринбурге

Свердловский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Екатеринбурга: его признали виновным в убийстве трех женщин, изнасилованиях и надругательством над телом.

Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщается на сайте следственного управления СК Свердловской области.

Подсудимый совершал преступления с конца 2004 года по апрель 2017-го в Орджоникидзевском и Нижнесергинском районах Екатеринбурга и в городе Верхняя Пышма.

От действий обвиняемого пострадали восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девушки. Одна из потерпевших, которую злоумышленник начал добивать отверткой, спаслась благодаря двум мужчинам, услышавшим крики. Эпизод произошел в 2012 году.

На след маньяка следователи вышли только в 2017 году, когда им удалось раскрыть убийство женщины в Верхней Пышме.

«Следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции проанализировали информацию обо всех нераскрытых преступлениях аналогичного характера, совершённых в прошлые годы. Благодаря огромному объёму проделанной работы удалось установить причастность обвиняемого к иным преступлениям», – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что подсудимый в зале суда вину признал, но возразил, что «не может не совершать преступления из-за психического заболевания», передает ТАСС.

По тем же данным, суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших, поэтому осужденный выплатит им 3,4 млн рублей.

Ранее в сети появилось видео с допросом «петрозаводского маньяка», подозреваемого в убийстве нескольких женщин.