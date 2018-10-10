Рогозин пообещал восстановить надежность «Союзов»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал разобраться с причинами аварии и восстановить надежность российских ракет «Союз».

«Уверен, с ракетой мы разберемся и восстановим ее надежность», – заявил Рогозин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что авария произошла с ракетой, а пилотируемый корабль спас экипаж.

10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, оба выжили.

По предварительным причинам, авария могла произойти из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.