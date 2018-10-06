Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси решила судьбу сделки

Покупательница картины художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которая наполовину самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 млн долларов, решила не отменять сделку.

Покупательница картины, являющаяся давней поклонницей творчества Бэнкси, рассказала, что в момент самоуничтожения картины «испытала шок», однако постепенно осознала, что теперь является обладательницей произведения, значимого для истории изобразительного искусства, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Она также сообщила, что переименовала работу – теперь картина называется «Любовь в мусорном ящике».

Going, going, gone... Публикация от Banksy (@banksy) 5 Окт 2018 в 6:45 PDT

Напомним, на минувшей неделе картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи. Позже художник показал процесс подготовки произведения к частичному уничтожению.

Владелец одной из копий картины Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» искромсал полотно в попытке подражать художнику, однако эксперты назвали его действия «оппортунистическим вандализмом» и оценили картину менее чем в 1 фунта стерлингов.