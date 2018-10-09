Копия уничтоженной картины Бэнкси разделила ее несчастную судьбу

Коллекционер, владеющий одной из копий картины Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», искромсал полотно в попытке подражать художнику.

Владелец одной из копий «Девочки с воздушным шаром» связался с экспертами с просьбой оценить картину. Он сообщил, что порезал ее на полоски ножом, сообщает британское издание Metro.

Коллекционер надеялся, что теперь сможет продать картину за 80 тыс. фунтов стерлингов, – вдвое больше, чем отдал при покупке целой картины.

Эксперты, впрочем, отказались принять испорченное полотно, назвав действия коллекционера «оппортунистическим вандализмом». Они оценили картину менее чем в 1 фунта стерлингов.

В субботу на аукционе Sotheby's картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи за 1,4 млн долларов. Бэнкси разместил видео, в котором показал, как готовил картину к аукциону.