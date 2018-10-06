Бэнкси показал процесс подготовки картины к самоуничтожению

Художник Бэнкси разместил видео, в котором показал, как подготовил к аукциону картину самоуничтожившуюся после продажи.

В ролике, опубликованном Бэнкси в Instagram, говорится, что несколько лет назад он тайно встроил шредер в картину «на случай, что когда-нибудь она будет выставлена на аукционе».

Бэнкси сопроводил пост цитатой: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть», приписав ее Пикассо. На самом деле эти слова принадлежат российскому анархисту Михаилу Бакунину.

На акцию Бэнкси отреагировал российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Сильная история. Акционизм 100-го уровня. И никакого дурновкусия Павленского, Пусси Райот и прочих», – написал он в Twitter.

Ранее в субботу картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 млн долларов. Внутрь позолоченной рамы был встроен шредер.

Во время самоуничтожения картины Бэнкси в своем Instagram написал: «Раз, два, продано».

Пока неизвестно, согласится ли покупатель оставить «испорченную» картину себе, однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость работы.