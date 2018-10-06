Бэнкси отреагировал на самоуничтожение его картины стоимостью 1,4 млн долларов

Художник Бэнкси отреагировал на самоуничтожение его картины «Девочка с воздушным шаром» сразу после того, как она ушла с молотка на лондонском аукционе Sotheby's за 1,4 млн долларов.

«Раз, два, продано», – написал художник, опубликовав в Instagram фотографию с аукциона.

«Девочка с воздушным шаром» написана в единственном экземпляре на холсте в 2006 году. Во время аукциона она была заключена в позолоченную раму, в которую, как оказалось, был встроен шредер. Пока неизвестно, согласится ли покупатель оставить «испорченную» картину себе, однако не исключено, что акция со шредером только повысит стоимость работы.

Напомним, в августе прошла выставка работ Бэнкси в Москве. При этом сам художник заявил, что не имеет к ней никакого отношения.