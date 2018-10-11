Facebook заблокировала десятки аккаунтов российской компании

Из соцсети Facebook оказались удалены почти 70 аккаунтов, профилей и приложений российской компании Social Data Hub – руководство социальной сети заподозрило фирму в том, что она занималась несанкционированным сбором личных данных пользователей.

«Мы отключили более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub от нашего сервиса и ожидаем, что можем найти и отключить еще больше учетных записей», – передает «Интерфакс» сообщение Facebook.

Соцсеть называет Social Data Hub компанией, «связанной с Россией» и занимающейся «работой с социальными медиа». Удаление страниц объясняется «обеспечением мер безопасности на платформе», так как компания якобы «занималась скрейпингом» данных пользователей. В Facebook назвали это «нарушением пользовательского соглашения».

Компания зарегистрирована в Ирландии. В четверг на адрес фирмы пришло письмо от Facebook, в нем компанию обвинили в сборе и продаже данных пользователей Facebook и Instagram. Social Data Hub направила Facebook ответ, объяснив, что занимается разработкой софта для анализа данных и продает его клиентам.

Между тем, в конце сентября американские ученые выяснили, что контактная информация пользователей, доступная Facebook, передается рекламодателям.