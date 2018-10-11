СК возбудил уголовное дело после аварии «Союза»

Следователи на комплексе «Байконур» возбудили уголовное дело после аварии во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)», – сообщается на сайте СК России.

В ведомстве отметили, что была создана следственная группа. Сейчас следователи производят осмотр стартового комплекса, производится выемка документации.

«Следственным путем устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация», – добавили в СК.

В четверг время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

По предварительной версии, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.