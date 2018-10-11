В «Зените» попытались объяснить поведение Кокорина

Причиной поведения подозреваемого в хулиганстве Александра Кокорина мог стать стресс из-за высокоинтенсивных тренировок после лечения, сообщил источник в клубе «Зенит».

«Из-за разрыва крестов еще весной футболист долгое время проходил лечение, в том числе и медикаментозное, а последние недели очень интенсивно тренировался. Стресс из-за высокоинтенсивных нагрузок в сочетании с алкоголем мог оказать непредсказуемое влияние на организм», – сообщил «Известиям» источник.

По его словам, в последнее время спортсмен был «чистым», то есть не принимал лекарств из-за перенесенной травмы.

Между тем следователи, занимающиеся уголовным делом о хулиганстве в отношении Кокорина и футболиста Павла Мамаева, собираются в пятницу ходатайствовать в суде о заключении их под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Ранее полиция задержала брата Кокорина и еще двух предполагаемых соучастников избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Сейчас футболисты находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа.

В отношении спортсменов возбудили еще одно дело о хулиганстве. Накануне спортсмены были задержаны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.