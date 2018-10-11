США потребовали от Украины не допустить насилия в религиозном конфликте

Вашингтон призывает не допустить насилия в религиозном конфликте на Украине при стремлении непризнанной церкви к автокефалии, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Это трагическая ситуация, когда религиозные лидеры говорят о насилии, это было бы ужасно, и мы не хотели бы видеть этого», – передает его слова ТАСС.

Говоря о ситуации в Донбассе, Волкер упомянул предложение России по проведению референдума о будущем статусе Донбасса.

«США отвергают инициативу о референдуме. Она противоречит конституции Украины и Минским соглашениям», – сказал представитель Госдепа.

Кроме того, она заявил, что у него нет планов по встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым, передает РИА «Новости».

«У нас не запланирована встреча. Я всегда готов к такой встрече и надеюсь, что когда она состоится, то у нас будет продуктивная дискуссия», – сказал Волкер.

Он добавил, что предложил России «несколько идей относительно параметров миссии ООН», о том, как она может быть развернута и по стадиям этой работы, однако получил «только критические замечания от России, но никаких предложений взамен».

Также он призвал сохранить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

В конце сентября Госдеп поддержал желание Киева получить автокефалию для непризнанной УПЦ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позиции США по церковному расколу на Украине.