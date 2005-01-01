Госдеп США заявил об автокефалии украинской церкви

США уважают способность украинцев провести автокефалию в соответствии с собственными убеждениями, заявила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительств. Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и последователей Украины проводить автокефалию в соответствии с их убеждениями», – говорится в заявлении Науэрт.

Она назвала Вселенского патриарха «голосом религиозной толерантности и межконфессионального диалога».

В заявлении Науэрт также говорится о поддержке Украины, которая «намечает собственный путь».

Во время визита в США на этой неделе украинский президент Петр Порошенко называл Украину самой большой православной страной Европы.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung предупреждала, что готовность патриарха Варфоломея даровать автокефалию непризнанной церкви так называемого Киевского патриархата на Украине может привести к крупнейшему церковному расколу тысячелетия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриарха в Киеве заявлял, что Украина вышла в вопросе получения автокефалии на «финишную прямую».